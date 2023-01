Allevi e la lotta contro il tumore, il post che emoziona: "La bellezza è ovunque"

"Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell'uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile. È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare": è il messaggio di Giovanni Allevi pubblicato sui social, accompagnato da una suggestiva foto con la vista dalla finestra della sua stanza all‘Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dove è ricoverato per le cure contro il cancro. Lo scorso giugno i medici gli hanno infatti diagnosticato un mieloma e da allora il musicista e compositore sta combattendo la sua battaglia, supportato dal sostegno che i suoi fan non gli fanno mai mancare. Nell'immagine si vede una flebo e in trasparenza i colori del tramonto milanese. Perché la bellezza è ovunque.

Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell'uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile. È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare. pic.twitter.com/vfrDiS5raB — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) January 9, 2023

© Riproduzione riservata