I Pinguini Tattici Nucleari, chiuderanno il tour a Campovolo. A Messina il 30 luglio

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano la nuova e ultima data del loro tour: la band del frontman Riccardo Zanotti si esibirà sabato 9 settembre 2023 alla Rcf Arena-Campovolo di Reggio Emilia. Si tratta dell’undicesima data che si aggiunge al lungo tour 2023 negli stadi per il gruppo che ha lanciato due nuovi singoli - «Giovani Wannabe», brano italiano più ascoltato in radio nel 2022 secondo Earone Airplay Report, quattro volte platino, e "Ricordi», doppio platino - che sono già degli istant classic, a lungo ai vertici di tutte le classifiche e il nuovo atteso album, «Fake News», certificato platino in sole quattro settimane.

Cinque le date già sold out, quella di San Siro a Milano dell’11 e 12 luglio, Olimpico di Roma del 23 luglio, Artemio Franchi di Firenze del 15 luglio e Olimpico di Torino del 19 luglio. La «data zero» che darà il via al tour è il 7 luglio prossimo al Parco San Giuliano di Venezia Mestre, per la quale sono disponibili ancora biglietti così come per la seconda data all’Olimpico di Roma (24 luglio), stadio San Nicola di Bari (27 luglio), stadio San Filippo di Messina (30 luglio) e Red Valley Festival di Olbia (13 agosto), oltre ovviamente all’ultima tappa alla Rcf Arena.

