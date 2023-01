Maneskin superospiti a Sanremo, ritorno trionfale all'Ariston

I Maneskin tornano come superospiti al Festival di Sanremo nella serata di giovedì 9 febbraio: l'annuncio di Amadeus, ospite al Tg1 delle 20 insieme con la band - assente Ethan - che ha appena pubblicato il nuovo album Rush! e che è candidata ai Grammy Awards 2023, in programma a Los Angeles il 5 febbraio, nella categoria Best New Artist. «La notizia è che stasera sono il quarto Maneskin», ha scherzato Amadeus introducendo in studio i suoi ospiti, Damiano, Victoria, Thomas, senza Ethan, ammalato a casa: «guarisci presto», è stato l’augurio del direttore artistico. «Non vediamo l’ora di tornare a Sanremo - ha detto Damiano - ci speravamo, per noi è sempre un onore».

«Li invito ogni anno a prescindere - ha fatto eco Amadeus - perché Sanremo è fortemente legato a loro, ha una marcia in più quando ci sono i Maneskin». Il gruppo ha spopolato in America, ma per il matrimonio glam con cui ha celebrato ieri a Palazzo Brancaccio l’uscita di Rush! ha scelto la sua città: «Roma ha i Maneskin nel cuore», ha sottolineato Victoria. «Il disco sta andando benissimo, dai fan arrivano tutti commenti bellissimi». All’Ariston, dove hanno trionfato nel 2021 con Zitti e buoni e dove sono tornati come superospiti l’anno scorso, saranno nella serata di giovedì, «anche perché - ha spiegato Amadeus - fino al giorno prima sono negli Stati Uniti, vengono appositamente per Sanremo. Vedrete cosa accadrà con i Maneskin, sarà energia allo stato puro».

© Riproduzione riservata