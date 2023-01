Pinguini, Mengoni, Ultimo, Elodie: un anno di musica nelle classifiche EarOne

“About Damn Time” di Lizzo è stato in assoluto il brano più ascoltato nelle radio italiane nel 2022. Un inno alla self-confidence quello con cui la superstar multiplatino è tornata in rotazione ad aprile imprimendo una svolta al sound, all’anima e allo spirito della musica e della cultura contemporanea. Lizzo, che è anche autrice ed attrice, l'ha spuntata contro un colosso italiano di questo tempo: “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari (che nel 2023 saranno protagonisti di un mega tour con tappa a Messina il 30 luglio e gran finale a Campovolo il 9 settembre), secondi nella Top 100 EarOne Airplay 2022 (ma primi tra gli italiani). Zanotti &co. si sono piazzati davanti a “As It Was” di Harry Styles (l'ex One Direction che con tre singoli nella Top 100 EarOne Airplay Stranieri è l’artista internazionale più ascoltato in Italia nel 2022); “Tribale” di Elodie (all'artista ex Amici e Big del prossimo Festival anche il premio Speciale EarOne Airplay al TIM Music Awards, vinto con la superhit “Bagno a mezzanotte”) e “In The Dark” di Purple Disco Machine & Sophie and the Giants (nato dalla seconda fortunata collaborazione tra il dj tedesco e l'indie band britannica, è il brano dance più ascoltato nelle radio italiane lo scorso anno).

E se "La dolce vita" del trio estivo Fedez-Sattei-Tananai ha collezionato in assoluto più presenze alla posizione numero 1 della classifica EarOne Airplay Radio (il singolo è stato al primo posto per 8 settimane). “La dolce vita" ha primeggiato inoltre in tre categorie: brano highest new entry (per essere entrato in classifica airplay direttamente al numero uno), brano con più presenze (otto volte) alla prima posizione dell’airplay radio e brano Power Hits Estate. Nella speciale lista che considera esclusivamente i pezzi in gara al Sanremo scorso, invece, è “Ciao Ciao” de La Rappresentante di Lista a prendersi il trofeo (a "Brividi", la canzone vincitrice del Festival firmata Mahmood, Blanco e Michelangelo medaglia d'oro nella Top 100 Airplay Tv).

E mentre Marco Mengoni è l’artista più ascoltato nella combo radio italiane e TV (grazie all'enorme successo di "Mi fiderò", "No stress" e "Tutti i miei ricordi"), Ultimo (con “Ti va di stare bene”) è il leader della Top 100 EarOne Airplay TV Indipendenti. Con ben 7 singoli in classifica, il cantautore romano che ha conquistato l'Olimpico di Roma è stato l’artista indipendente più ascoltato in TV.

Era il 2009 quando EarOne ha iniziato a mostrare sul proprio sito web, in tempo reale, i brani e gli artisti più trasmessi dalle radio italiane, le novità musicali della settimana e le classifiche di airplay. Rivoluzionando il modo di consultarle, contribuendo alla certificazione dei riconoscimenti assegnati nelle più importanti trasmissioni musicali televisive italiane come Music Awards, Summer Festival, Power Hits Estate. EarOne Airplay Report 2022 è il resoconto oggettivo di quanto accaduto in Italia, in radio e in TV negli ultimi 365 giorni. Un compito che Maurizio Gugliotta (ceo di EarOne e Xdevel) e il suo gruppo di lavoro (con sede a Santa Teresa di Riva) ha svolto con la solita passione di chi esalta il grande gioco di squadra e contribuisce a far crescere il mercato musicale. “Music sounds better on the radio”.

Tutte le classifiche

Top 100 EarOne Airplay TV 2022

“Brividi” di Mahmood & Blanco guida la classifica EarOne Airplay TV 2022. “La dolce vita” di Fedez, Tananai, Mara Sattei e “Tribale” di Elodie occupano la seconda e la terza posizione.

Top 50 EarOne Airplay TV 2022 Indipendenti

La classifica EarOne Airplay TV 2022 Indipendenti vede in testa “Vieni nel mio cuore” di Ultimo. Seconda e terza posizione per “Una cosa più grande” di Ermal Meta feat. Giuliano Sangiorgi e “Superstar” di Darin.

Top 50 EarOne Airplay 2022 Indipendenti

Tra gli indipendenti svetta nei primi due posti Darin con “Superstar” e “Can’t Stay Away”. Al terzo posto c’è “Vieni nel mio cuore” di Ultimo.

Top #1 EarOne Airplay 2022

“La dolce vita” di Fedez, Tananai, Mara Sattei è il brano che ha collezionato più presenze alla posizione numero 1 della classifica EarOne Airplay Radio nel 2022. Il singolo è stato al primo posto per 8 settimane (dalla settimana 25 alla 30 e nelle settimane 23 e 34). Il brano che ha occupato più volte la prima posizione della classifica EarOne Airplay Indipendenti nel 2022 è “Superstar” di Darin (15 settimane consecutive, dalla 23 alla 37), mentre in TV il brano leader è “Tribale” di Elodie (5 settimane non consecutive: 28, 31, 32, 35 e 36). La Top #1 EarOne Airplay TV 2022 Indipendenti vede al comando “Ti va di stare bene” di Ultimo che ha collezionato 8 presenze consecutive alla posizione #1 (dalla settimana 45 alla 52).

Sanremo EarOne Airplay 2022

Nella speciale classifica che considera esclusivamente i brani in gara al Festival di Sanremo 2022 “Ciao Ciao” de La Rappresentante di Lista precede “Brividi” di Mahmood & Blanco e “Dove si balla” di Dargen D’Amico.

Top 100 EarOne Airplay 2022 Italiani

Il brano italiano più ascoltato in radio nel 2022 è “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari. Elodie con “Tribale” e “Bagno a mezzanotte” occupa la seconda e terza posizione e precede “La dolce vita” di Fedez, Tananai, Mara Sattei. Quinto posto per “Litoranea” di Elisa con Matilda De Angelis.

Top 100 EarOne Airplay 2022 Stranieri

Tra i brani stranieri “About Damn Time” di Lizzo precede “As It Was” di Harry Styles e “In The Dark” di Purple Disco Machine & Sophie and the Giants.

Top 100 EarOne Airplay 2022 Dance

Al primo posto della classifica EarOne Airplay Dance 2022 si posiziona “In The Dark” di Purple Disco Machine & Sophie and the Giants, seguito da “Superstar” di Darin e “Clap Your Hands” di Kungs.

Statistiche

Nella Top 100 EarOne Airplay 2022 si registra la presenza di 53 brani italiani e 47 stranieri. Medesimo risultato, curiosamente, del 2021. I brani presenti nella Top 100 EarOne Airplay 2022 hanno ottenuto complessivamente più di 3 milioni di passaggi in radio e di questi il 54,87% riguardano le canzoni italiane e il 45,13% quelle straniere. Dati diversi nel 2021 quando i passaggi dei brani italiani erano stati il 50,72%, mentre quelli stranieri il 49,28%.

© Riproduzione riservata