Il concerto di Lazza in Sicilia: venduti 5mila biglietti in 10 ore!

Lazza con “Cenere" è stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo ed ora i fan siciliani non vedono l’ora di cantare con lui dal vivo tutti i suoi successi. Sono 5.000 i biglietti già venduti dopo solo 10 ore dall’apertura delle prevendite dell’unica data siciliana del 14 luglio alla Villa Bellini di Catania. I siti autorizzati sono stati presi d’assalto già dai primi minuti e per tutta la giornata di ieri la vendita è proseguita a ritmo sostenuto. Sono ancora disponibili altri 5.000 biglietti e dal 19 febbraio si potranno acquistare anche nei punti vendita autorizzati del circuito Sicilia Ticket. L’appuntamento di Catania, promosso da Giuseppe Rapisarda Management, è inserito nel cartellone del Wave Summer Music e si annuncia come uno dei concerti più attesi dell'estate siciliana.

Gli oltre 10 milioni di stream macinati ad oggi su tutte le piattaforme sono segno inequivocabile di come l’artista dei record abbia marchiato a fuoco il palco dell’Ariston con un brano che ha letteralmente conquistato pubblico e critica, posizionandosi in cima alle classifiche di Apple Music e Spotify, dove "Cenere" è l’unico tra i sanremesi ad essere entrato nella Top 50 Global - attualmente salito alla posizione 29.

Se "Cenere" vola sempre più in alto, la scia luminosa del successo di Sirio non è da meno: dopo aver conquistato per la diciannovesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti, eguagliando l’incredibile primato di permanenza al n.1 di Vasco Rossi del 2011, oggi il disco dei record da oltre 800 MLN di stream è ufficialmente Quinto Disco di Platino, allungando la grande serie di certificazioni ottenute dall’artista del roster Me Next, ad oggi 43 Dischi di Platino e 37 Dischi d’Oro.

