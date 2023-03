Vasco Rossi riparte, a Rimini la data zero del nuovo tour. Il 22 e 23 giugno a Palermo

Venerdì 2 giugno Vasco Rossi sarà in concerto allo stadio Romeo Neri di Rimini. Sarà la data 'zero' del tour del cantante di Zocca. Lo annuncia il Comune di Rimini. «Non te l’aspettavi eh?» è il claim dell’evento, svelato dal sindaco Jamil Sadegholvaad sui social e in una conferenza stampa che si è tenuta stamane nel capoluogo romagnolo.

Tutte le date

2 GIUGNO: Rimini Stadio Romeo Neri

6-7-11-12 GIUGNO: Bologna Stadio Dall'Ara

16-17 GIUGNO: Roma Stadio Olimpico

22-23 GIUGNO: Palermo Stadio Barbera

28-29 GIUGNO: Salerno Stadio Arechi

I biglietti per il concerto saranno acquistabili dal 13 marzo per gli iscritti al fan club, poi saranno disponibili per tutti.

© Riproduzione riservata