Robert Smith dei Cure sfida Ticketmaster e ottiene rimborsi per i fan

Il frontman dei The Cure, Robert Smith, ha recentemente espresso il suo disappunto riguardo alle commissioni di servizio addebitate da Ticketmaster per le prevendite dei biglietti del suo tour negli Stati Uniti. Fortunatamente, il cantante è riuscito a raggiungere un accordo con la piattaforma di vendita dei biglietti che ha deciso di offrire dei rimborsi parziali per le commissioni di servizio eccessive addebitate. Secondo quanto annunciato da Smith su Twitter, i fan che hanno acquistato i biglietti al prezzo più basso riceveranno un rimborso di 10 dollari per biglietto, mentre gli altri acquirenti riceveranno un rimborso di 5.

1 OF 2: AFTER FURTHER CONVERSATION, TICKETMASTER HAVE AGREED WITH US THAT MANY OF THE FEES BEING CHARGED ARE UNDULY HIGH, AND AS A GESTURE OF GOODWILL HAVE OFFERED A $10 PER TICKET REFUND TO ALL VERIFIED FAN ACCOUNTS FOR LOWEST TICKET PRICE ('LTP’) TRANSACTIONS...

— ROBERT SMITH (@RobertSmith) March 16, 2023