La “cantantessa” Carmen Consoli prima artista italiana al Womad Festival

Carmen Consoli il 29 luglio sarà la prima artista donna italiana a partecipare al Womad Festival, in Inghilterra (nel Charlton Park, a Malmesbury), il più grande evento al mondo di World Music, fondato nel 1980 da Peter Gabriel per sottolineare l’importanza dei valori dell’integrazione e dello scambio culturale in tutte le forme di arte.

Womad da oltre 40 anni è uno dei più importanti festival di musica e cultura del Regno Unito. In ogni edizione oltre 150 musicisti di livello mondiale si esibiscono su sei palchi durante tutto il weekend di fine luglio, tra padiglioni di arte e letteratura globale. Un riconoscimento importante per Carmen Consoli che entra nel cast di una manifestazione che da anni si porta addosso la responsabilità di scremare e scegliere con attenzione i suoi protagonisti, mantenendosi fedele alla sua vocazione globale e transculturale. Peraltro, Carmen Consoli avrà un ruolo decisamente centrale in questa edizione: oltre all’esibizione in UK, è stata scelta anche per l’anteprima della prima edizione romana dell’evento.

Per la prima volta, infatti, Roma accoglierà il Festival, dal 9 all’11 giugno, con circa 50 concerti insieme a workshop educativi, spettacoli di teatro e danza, dibattiti, performance e momenti di incontro. Consoli sarà protagonista di una speciale anteprima il 7 giugno, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nella Cavea, dove si esibirà in concerto alternandosi con Mariza, cantante portoghese considerata oggi una delle più importanti interpreti di fado al mondo.

I due appuntamenti internazionali del Womad si collegano a «Terra ca nun senti», l’evento culturale al Teatro Greco di Siracusa che vedrà Carmen Consoli protagonista, il 15 luglio, di un percorso musicale nella Sicilia di oggi e di ieri, tra racconto, suoni e tradizioni che oltrepassano i confini dell’isola per diventare musica del mondo. L’artista intanto torna a calcare i palcoscenici esteri con una nuova tournée europea che è in partenza il 19 aprile da Bruxelles.

Eclettica e dalle mille anime musicali, Carmen sarà protagonista nei mesi estivi di due tournée differenti che si intrecceranno e alterneranno, mostrando il suo sangue rock e il suo spirito più acustico. In duo con Marina Rei alla batteria, il canto febbrile di Carmen e le bacchette irrequiete di Marina macineranno chilometri di rock tra i palchi dei grandi festival estivi. Magnetica e penetrante, la cantantessa sarà contemporaneamente anche in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino, per un live che importerà un’atmosfera più intima, di grandissima intensità.

