Agosto di fuoco in Sicilia e Calabria per Gigi D'Alessio: Taormina, Acri e Roccella

Due tappe agostane in Calabria e una messinese per Gigi D'Alessio. Il celebre cantante napoletano si esibirà in concerto ad Acri l'11 agosto e a Roccella la sera dopo, il 12 agosto. Tappa messinese a Taormina l'1 agosto.

Queste le prime date: 1 luglio Piacenza, 8 luglio Roma, 15 luglio Molfetta (BA), 29 luglio Santa Margherita di Pula (CA), 1 agosto Taormina (ME), 11 agosto Acri (CS), 12 agosto Roccella Jonica (RC), 19 agosto Palermo, 20 agosto Agrigento, 26 agosto Taranto.

DOVE C’È IL SOLE TOUR

"Pensavate che con le cinque serate che ci aspettano in Piazza del Plebiscito fosse finita? E invece tenetevi pronti per una grande estate in musica! Il nostro viaggio insieme proseguirà da luglio a settembre con DOVE C’È IL SOLE TOUR, la mia nuova tournée nelle principali arene estive. Potremo riabbracciarci e continuare a festeggiare insieme questi indimenticabili 30 anni di carriera con le vostre canzoni più amate!". Così Gigi D'Alessio ha entusiasmato i propri fan.

