Addio a Gordon Lightfoot, la leggenda del folk canadese che incantò Presley e Dylan

Il musicista canadese Gordon Lightfoot, una delle leggende folk del Paese, è morto all’età di 84 anni in un ospedale di Toronto, come ha dichiarato il suo addetto stampa. Ad aprile Lightfoot aveva cancellato i concerti previsti per quest’anno a causa di problemi di salute, anche se non aveva fornito dettagli sulle sue condizioni.

Artisti come Elvis Presley, Bob Dylan, Neil Young, Barbra Streisand, Eric Clapton, Olivia Newton-John e Jerry Lee Lewis hanno eseguito alcune delle oltre 500 canzoni da lui scritte. In Canada Lightfoot è considerato uno degli artisti che meglio ha saputo incarnare nelle sue canzoni l’essenza del Paese, dal suo clima, al suo paesaggio, alla sua gente.

Dopo la notizia della sua morte, il primo ministro Justin Trudeau ha dichiarato su Twitter che il Canada «ha perso uno dei suoi più grandi cantautori». «Gordon Lightfoot ha catturato lo spirito del nostro Paese nella sua musica, e così facendo ha contribuito a plasmare il paesaggio sonoro del Canada. Che la sua musica possa continuare a ispirare le generazioni future e che la sua eredità possa vivere per sempre», ha aggiunto Trudeau.

Lightfoot ha pubblicato il suo primo album, «Lightfoot!», nel 1966 dopo aver lavorato negli Stati Uniti e nel Regno Unito ed essersi fatto una reputazione come autore di canzoni. L’album, che lo ha fatto conoscere sia in Canada che negli Stati Uniti, contiene alcune delle sue canzoni più popolari, tra cui «For Lovin' Me» e «Early Morning Rain», interpretata tra gli altri da Presley e Dylan. Dylan, amico dell’artista canadese da quasi 60 anni, ha detto di Lightfoot: «Ogni volta che ascolto una sua canzone, vorrei che durasse per sempre».

Negli anni Ottanta, dopo anni di abuso di alcol e una condanna per guida in stato di ebbrezza, Ligthfoot cambia stile di vita e rilancia la sua carriera con l’album «Salute». Il suo ultimo album, il ventunesimo, è stato «Beginnings» nel 2021.

