Eurovision Song Contest, Marco Mengoni ha deciso: canterà "Due vite"

A dieci anni dalla prima partecipazione all’Eurovision Song Contest a Malmo nel 2013 con «L'essenziale» - brano certificato quattro volte disco di platino - Marco Mengoni è pronto a tornare su quel palco e a condividere tutta l’energia e la forza di 'DUE VITE', un brano che parla di rapporti, mettendo al centro la relazione più intima, quella con se stessi. Un invito ad affrontare la vita con onestà, senza rimpianti e senza pensare a cosa dovremmo o vorremmo essere, ad accettare anche gli errori come momenti di crescita. Un racconto molto serrato con due livelli di lettura: un racconto onirico, ricco di immagini e figure legate all’inconscio, che si mischia a scene e dettagli molto realistici, autobiografici. Il brano è scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta; la produzione del brano è di E.D.D. e Simonetta. «Ho scelto 'Due vitè perchè voglio portare me stesso su quel palco e questo brano è una riflessione a cui tengo molto. Mi piace l’idea che arrivi a così tante persone, anche con un background culturale e musicale così diverso dal mio. E’ un viaggio intimo, un invito rivolto a tutti noi ad accettare quello che la vita ci offre perchè tutto quello che viviamo ci serve per crescere e va accettato, senza ripensamenti, rimpianti, senza se e senza ma» ha detto Mengoni.

Marco ha scelto di amplificare 'Due Vite portandola anche «fisicamente» sul palco della Liverpool Arena: una narrazione «concreta» che mostra la relazione intima con noi stessi e la ricerca di equilibrio tra sogno e realtà. Durante la performance di Marco sul fondo si stagliano due figure, che si muovono su due scale speculari, tra il cielo che si compone sul gigantesco ledwall che incornicia la scena e il palco che si fa nebuloso.

Marco Mengoni rappresenterà l’Italia alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023 prevista il 13 maggio alla Liverpool Arena (UK) con 'Due vite (certificato oggi triplo platino), il brano con cui ha trionfato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

«Sono orgoglioso di rappresentare nuovamente l’Italia in Europa e nel mondo, mi voglio divertire e godermi l’atmosfera dell’Eurovision Song Contest con lo spirito giusto, vivendo ogni singolo momento di questa nuova avventura e portando su quel palco tutto me stesso - ha affermato Mengoni - vivere a Liverpool questa esperienza di condivisione e di grande energia creativa ed emotiva, incontrando artisti di tutto il mondo e scoprendo sonorità nuove, sicuramente mi arricchirà tantissimo e permetterà a tutti noi di far parlare la nostra musica, un mezzo di comunicazione potentissimo in grado di esprimersi e farsi comprendere in tutte le lingue, diffondendo messaggi universali».

'Due vite (Epic Records Italy / Sony Music Italy) ha raggiunto oggi in Italia il triplo disco di platino e il videoclip ufficiale ha registrato oltre 55 milioni di visualizzazioni. Ha debuttato al primo posto di tutte le classifiche streaming e download italiane, al 49# nella classifica global di Spotify e ha totalizzato oltre 110 milioni di stream audio/video.

