Ligabue, il nuovo album s'intitolerà "Dedicato a noi". Attesa per San Siro e Olimpico

Si intitolerà «Dedicato a noi» il nuovo album di inediti di Luciano Ligabue, in uscita il prossimo settembre. Chissà se il rocker di Correggio fornirà un’anticipazione a chi affollerà gli stadi San Siro ed Olimpico, per i due concerti che lo vedranno protagonista rispettivamente i prossimi 5 e 14 luglio, un ritorno per lui dopo il flop dell’ultimo tour negli stadi. Sono passati tre anni dal precedente lavoro di Ligabue, che circa un mese fa è ripartito da «Riderai», un nuovo singolo in cui si il cantautore ha ritrovato la propria cifra stilistica, la propria onestà autorale, colpendo così al cuore pubblico e critica.

Luciano Ligabue sarà inoltre tra i protagonisti di «Italia Loves Romagna», concerto evento solidale che si terrà il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia per aiutare concretamente le popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna.

