"Mon Amour" di Annalisa è il brano più ascoltato su YouTube. Mengoni scende dal podio

Annalisa con «Mon Amour», suo ultimo singolo, si conferma in vetta della classifica dei brani più ascoltati in italia su YouTube: la hit è una sorta di prosecuzione di «Bellissima», primo vero successo in carriera per l’ex 'Amici di Maria De Filippì. Conferma anche in seconda posizione per Angelina Mango, la concorrente di 'Amici di Maria De Filippì che si è aggiudicata la vittoria della sezione canto dello show Mediaset: il brano si intitola «Ci pensiamo domani» e vanta la firma di Fulminacci. Impennata fino al gradino più basso del podio per la producer track firmata da Ava che, per l’occasione, ha convocato davanti al microfono Anna e Capo Plaza.

Si accomoda in quarta posizione Marco Mengoni con «Due vite», il brano con il quale si è aggiudicato la 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana e con il quale si è classificato quarto all’Eurovision Song Contest di Liverpool. Sale in quinta posizione Lazza con «Cenere», brano secondo classificato a Sanremo e con il quale il rapper milanese, uno dei più seguiti della scena italiana, ha scelto di esordire al teatro Ariston. Scende al sesto posto Mr. Rain con «Supereroi», anche lui debuttante con questa canzone a Sanremo, rappresentando la vera sorpresa della kermesse arrivando a classificarsi al terzo posto. Scendono al settimo posto Mina e Blanco, coppia inedita che insieme confeziona «Un briciolo di allegria», brano contenuto sia in «Ti amo come un pazzo», nuovo album della Tigre di Cremona, sia in «Innamorato», secondo attesissimo disco del giovane cantautore vicentino che sta rivoluzionando sonorità e linguaggio del pop italiano. In ottava posizione troviamo il rapper napoletano Geolier, uno dei più seguiti di tutta la scena, con «Come vuoi», uno dei primi singoli ad aver anticipato l’uscita de «Il coraggio dei bambini», suo secondo attesissimo album. Conferma al nono posto per «Disco Paradise», il tormentone per l’estate 2023 architettato da Fedez con la collaborazione di Annalisa e gli Articolo 31, brano utilizzato anche per la nuova campagna «Summer Emotions» della Algida. Debutta in chiusura di top ten «Un milione di volte», primo singolo estratto da «Santana Season», ultimo album di Shiva, scritto a quattro mani con Sfera Ebbasta.