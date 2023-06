Brividi Coldplay, a Napoli l'omaggio a Pino Daniele con "Napul’è". IL VIDEO

Brividi, emozioni. Come i Coldplay sanno regalare, come Pino Daniele sapeva regalare. Allo stadio Mararadona è stato spettacolo. Un appuntamento fortemente voluto dal gruppo, in particolare da Chris Martin, come testimoniato da un post sui loro canali social in cui si legge: “Ci sono voluti 25 anni per arrivare a Napoli, ma che momento è questo per arrivare finalmente...! È un onore suonare nello stadio delle leggende e nella casa dei campioni”. E per l’occasione ha voluto regalare una canzone che vuol dire tanto per tutti i napoletani, pur scusandosi per il suo italiano. Il brano scelto è uno dei simboli della città, Napul’è di Pino Daniele, suonato da Martin alla chitarra acustica e cantato a squarciagola da tutti i presenti.

Inoltre si è prestato ad un siparietto quando uno dei fan gli ha passato una sciarpa del Napoli con la scritta “Campioni d’Italia” che il cantante ha messo al collo. Poi ha fatto salire sul palco un ragazzo che al microfono ha urlato “Forza Napoli”, facendo andare tutti in visibilio. Infine il cantante ha provato ad accennare qualche parola in dialetto: “Grazie mille guagliu’ ve vulimmo bene. Abbiamo sognato da tanto tempo di cantare a Napoli e ci siamo allenati per 25 anni, grazie dal profondo del mio cuore per il benvenuto nella vostra città di angeli e amore”.