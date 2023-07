L'Ad RAI Sergio esalta Amadeus: "L'effetto Sanremo continua in stadi e piazze"

L’effetto Sanremo continua. Lo scrive in una nota l’ad della Rai Roberto Sergio. «Continua con i tanti concerti negli stadi e nelle piazze degli artisti che sono saliti sul palcoscenico dell’Ariston a febbraio collezionando oltre tre milioni di copie con sei dischi d’oro e 27 di platino. Con la sua musica trasmessa a Rai Radio e in tutte le altre emittenti. Con la forza aggregante di Amadeus, capace di riunire dinanzi alla tv famiglie intere nelle cinque serate del Festival. Un Direttore Artistico che è già al lavoro per l’edizione 2024 e che tra qualche giorno presenterà il nuovo regolamento. L’effetto Sanremo - dice ancora l’ad di Viale Mazzini - continua con la forza di chi ha contribuito al rilancio della musica italiana capace di imporsi con nuovi talenti anche a livello internazionale. Sono sicuro che il prossimo Festival della Canzone italiana sarà ancora una volta una grande festa di musica, di cultura, di arte, di allegria, di solidarietà, di positività, ma soprattutto di amicizia».