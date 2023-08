L'omaggio di Celentano a Toto Cutugno: "Ecco perché non ho cantato L'Italiano. Ma per troppa scrupolosità ho fatto una ca... mondiale"

«Ciao Toto!...ricordo che eravamo in macchina... una cinquecento credo, e tu insistevi perché io incidessi «L'italiano». Così Adriano Celentano rende omaggio a Toto Cutugno, nel giorno della sua morte, sui suoi canali social. Una superbomba appena ultimata la notte prima che ci vedessimo. «Non ho dormito tutta la notte» - mi dicesti - «pensando al successo che faremo, tu come interprete, e io come autore», il brano era davvero FORTE!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: «IO SONO UN ITALIANO VERO».

Una frase oltretutto insostituibile, in quanto è proprio su questa che si regge l’intera impalcatura di quella grande opera. E io sentirmi pronunciare: «SONO UN ITALIANO VERO» mi sembrava di volermi innalzare. Lui non credeva alle sue orecchie: «ma non capisci che è proprio questo il punto, io l’ho scritta pensando a te, perché tu sei davvero un italiano vero." "Sì lo so"- gli dissi io -"però non mi va di dirlo io». Non sempre ma a volte la troppa scrupolosità si può trasformare in una cazzata mondiale. Però nonostante tu l’abbia cantata come l'avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l’hai cantata tu! Eri e rimarrai, un grande indimenticabile! Ti voglio bene. Adriano».

Minellono: così con Cutugno nacque L'Italiano

«Io e Toto Cutugno abbiano lavorato insieme da fine anni '60 a inizio anni '80, un sodalizio importante, che poi personalmente è durato tutta la vita e oggi lo piango, gli ho voluto un bene dell’anima. Io da paroliere, lui da musicista e cantante, insieme abbiamo scritto L’Italiano, Soli, Il tempo se ne va e tanti altri successi": è il ricordo all’ANSA dell’autore Cristiano Minellono. «Io e Toto facemmo tutto un album di Adriano Celentano, Soli, poi gli portammo L'italiano era una canzone perfetta per lui ma la bocciò: «è troppo banale, troppo logica per me», disse e fu così che la cantò Toto con quel successo incredibile».

Come nacque quel testo?

«Molto semplicementne una mattina sono tornato a casa non avevo sonno, ho acceso la tv e c'era Buongiorno Italia, un programma su Canale 5, suggestionato da quella bella frase ho preso una penna e ho scritto un testo che è un ritratto degli italiani, ma non è sole, pizza e mandolino, ci sono i difetti, le abitudini, l’ipocrisia di chi tiene la bandiera in tintoria e la tira fuori al momento opportuno».

E però è una canzone diventata politica...

«De Andrè mi definì un anarchico individualista. L’Italiano è solo un inno vero, sincero che porta un po' di patriottismo ma senza accenni».

Eppure per la destra è una hit dei comizi.

"Ma in Italia - risponde Minellono - tutto viene strumentalizzato. E’ apolitico come me e Toto, e a Rabat ci accolsero il presidente Pertini al posto di suonare Fratelli d’Italia».

A Sanremo arrivò quinto.

«Si ma a Domenica In con le votazioni con il Totip da casa fu subito primo e da allora quella canzone non si è mai fermata e così fu per Toto Cutugno. In Russia, Ucraina, Bielorussia - conclude il 77enne paroliere - era un semidio, con folle oceaniche ai concerti».