Al PalaRescifina il 28 e 29 maggio: il nuovo tour dei Pinguini Tattici Nucleari farà doppia tappa a Messina

I Pinguini Tattici a Messina, al Palarescifina, il 28 e 29 maggio 2024. Tornano in riva allo Stretto loro che sono stati i protagonisti dell'estate, la rivelazione che ha trovato conferma. Loro che, in undici tappe su e giù per gli stadi italiani (memorabile e sold out quella del San Filippo il 30 luglio), hanno rubato le notti di migliaia di fan. Ora sono già pronti a riprendersi scena. Riccardo, Nicola, Simone, Lorenzo, Matteo ed Elio hanno infatti annunciato il Fake News Indoor Tour proprio all'indomani di Campovolo, del mega concerto da 80mila spettatori all'Rcf Arena. Lo hanno fatto con un post pubblicato sulla loro pagina Instagram. Senza perdere tempo, senza prendersi altro tempo. Per non staccare la magia, per collegarla alla prossima stagione.

L'annuncio

Stavolta la musica di Zanotti &co. trasloca nei palazzetti. Ventidue date, tutte doppie, da Jesolo a Messina, per cavalcare l'onda, per non interrompere il discorso.

"Ieri a Campovolo abbiamo fatto la festa più grande della nostra vita: ben 80.000 anime si sono unite a noi per l’ultimo concerto di questo grande tour. Un finale col botto in un tempio della musica, dove abbiamo toccato il cielo. Dentro ogni fine c’è però un nuovo inizio quindi ecco la notizia: IL TOUR CONTINUA NEI PALASPORT! Chiaramente lo show non sarà uguale, a partire dalla scaletta e dalla ‘narrazione', ma ne parleremo più avanti! Le prevendite saranno aperte da domani (oggi 11 settembre, ndr) alle 10. Per ora vi basti sapere che ci becchiamo l’anno prossimo, non perdiamoci mica di vista!".

Le date del Fake News Indoor Tour

3-4 aprile Jesolo, Palazzo del turismo

8-9 aprile Milano, Mediolanum Forum

16-17 aprile Torino, Pala Alpitour

23-24 aprile Pesaro, Vitrifrigo Arena

26-27 aprile Bologna, Unipol Arena

29-30 aprile Livorno, Modigliani Forum

2-3 maggio Firenze, Mandela Forum

7-8 maggio Roma, Palazzo dello Sport

20-21 maggio Napoli, Palapartenope

24-25 maggio Bari, Palaflorio

28-29 maggio Messina, PalaRescifina