Mtv Music Awards, i Maneskin nella storia: Best Rock video per "The Loneliest"

I Maneskin, la pluripremiata band romana, porta a casa il premio 'Best Rock' al gala dei Video Music Awards (Vma) dell’emittente musicale Mtv, che si è svolto in New Jersey, per 'The Loneliest’. Avevano ricevuto 4 nomination, centrando un nuovo record. Sono il primo gruppo italiano a essere nominato per due anni consecutivi in una categoria principale dello show.

Straordinaria e molto applaudita la performance del gruppo rock che ha cantato il suo ultimo successo, 'Honey (are u coming?)'. Proprio durante l’esibizione, molto elettrizzante, Taylor Swift -premiata per 'Anti-Hero' con la Song Of The Year - ha mandato un bacio plateale a Damiano.