Tracy Chapman fa la storia con "Fast Car", dopo 35 anni premiata ai Country Music Awards

È stata fatta la storia alla 57/a edizione dei Country Music Awards, considerati gli oscar della musica country: Tracy Chapman è diventata la prima cantautrice di colore a vincere nella categoria miglior canzone dell’anno con Fast Car. La versione originale del brano è uscita 35 anni fa, alla vittoria ha contribuito la cover eseguita dal cantante country rock Luke Combs. Tracy Chapman, artista molto riservata, non era presente alla cerimonia di premiazione che si è svolta a Nashville, in Tennessee, ma ha mandato una nota di ringraziamento che è stata letta da Sara Evans, la presentatrice della serata.

«Mi dispiace di non essere lì con voi questa sera - ha scritto Chapman - è davvero un onore che una mia canzone di 35 anni fa sia stata nuovamente riconosciuta. Grazie ai premi Cma e un ringraziamento speciale a Luke e a tutti i fan di Fast Car». La scorsa estate la versione di Combs è balzata subito in testa alle classifiche, piazzandosi in particolare al secondo posto della Billboard Hot 100. Ai premi Country ha vinto anche come singolo dell’anno. Nel suo discorso di accettazione, l'artista ha ringraziato Chapman per aver scritto «una delle migliori canzoni di sempre». Il brano è uscito per la prima volta nel 1988 e l’anno dopo la cantautrice vinse un Grammy come Best Female Pop Vocal Performance.