I Maneskin tornano con la nuova edizione di Rush!

ncora impegnati nel tour che li ha portati in giro per il mondo e freschi di doppio premio agli EMAs, gli European Music Awards, i Måneskin trovano il tempo per pubblicare, o meglio ripubblicare - anche in vista del Natale - Rush! (Are U Coming?), la new edition del loro ultimo album Rush! pubblicato a gennaio, con cinque inediti in inglese Valentine, Off My Face, The Driver, Trastevere e dal primo singolo estratto Honey (Are U Coming?).

Valentine è una provocatoria ballad rock nella quale la voce di Damiano si intreccia perfettamente con la chitarra di Thomas. Nella nuova edizione è presente anche Trastevere, il brano che la band aveva eseguito per la prima volta dal vivo durante il concerto del Circo Massimo del 2022, e che ora è possibile ascoltare nella versione in studio. Il titolo è un omaggio al nome del quartiere in cui il gruppo è cresciuto a Roma, ed è uno dei brani più crudi e personali finora scritti e pubblicati.

Off My Face invece è un mix travolgente che sintetizza il mondo sonoro dei Måneskin tra un groove trascinante e un potente riff di chitarra. Il testo affronta il tema dell'amore tossico, raccontando come anche un sentimento puro può trasformarsi in una dipendenza. E ancora The Driver, una canzone sull'innamoramento, una vera e propria colonna sonora di una storia d'amore che fotografa il momento in cui ci si rende conto di essere perdutamente innamorati, fino a lasciarsi andare e perdere il controllo.

E poi l'ultimo singolo Honey (Are U Coming?), un concentrato di energia, in cui il riff delle chitarre elettriche e la parte ritmica si incastrano con un ritornello graffiante e accattivante. Ad accompagnare l'uscita del disco anche un nuovo videoclip del brano Valentine, primo dei video ufficiali delle nuove canzoni che saranno pubblicati sul canale YouTube della band.

Rush! (Are U Coming?) avrà un artwork rinnovato che inverte l'immagine provocatoria della versione originale della copertina, questa volta con la band saltare la ragazza. Nella versione Deluxe dell'album anche il Loud Kids Journal, libro fotografico di 152 pagine con foto dai fan.

All'uscita, Rush! è arrivato al primo posto in 15 Paesi, entrando nelle prime 5 posizioni delle classifiche di 20 Paesi. L'album ha superato 1,4 miliardi di stream globali, sfondando di recente quota 1 miliardo di stream solo su Spotify e contribuendo così ai 9,2 miliardi di stream totali della band.

Dal 20 novembre la band sarà live per i suoi primi concerti in Australia e poi in Giappone, Irlanda e Regno Unito.