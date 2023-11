X Factor 2023, Angelica Bove resta favorita dopo il terzo live: sul "podio" Maria Tomba e i Sickteens

Un terzo Live Show di X Factor 2023 carico di emozioni ha visto i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan impegnati a difendere i propri artisti con passione. La conduzione di Francesca Michielin ha mantenuto l'ordine nel dinamico svolgersi della serata, che ha purtroppo visto l'eliminazione di Gaetano De Caro, rappresentante della squadra di Ambra.

I favoriti secondo Sisal

Il mondo delle scommesse, sempre attento alle dinamiche di X Factor, ha i suoi chiari favoriti. Secondo le quote di Sisal, Angelica Bove si distingue come la principale candidata alla vittoria con una quota di 2.00, seguita da Maria Tomba a 4.50. I Sickteens sono considerati una possibile rivelazione con una quota di 7.50. Il gruppo di artisti formato da Matteo Pierotti, Fabrizio Longobardi (Il Solito Dandy) e Andrea Settembre si attesta a 9.00, mantenendo il gioco aperto. Niccolò Selmi e Sara Sorrenti (Sarafine), con una quota di 12.00, rimangono nella corsa come possibili sorprese, mentre l'opzione "Altro", che apre la porta a qualsiasi altro concorrente non specificatamente elencato, si posiziona a 33.00.

Il fenomeno social di X Factor

L'impatto di X Factor si estende ben oltre il palcoscenico, con il talent show che diventa argomento dominante sui social. Con 202mila interazioni social totali, il terzo Live è stato lo show più commentato del prime time, un segno del crescente coinvolgimento del pubblico.

Aspettando il prossimo appuntamento

La competizione si fa sempre più accesa e l'attesa per il prossimo appuntamento è alle stelle. Annalisa, pronta a calcare il palco come super ospite, promette di aggiungere una scintilla in più alla prossima puntata, presentando il suo nuovo singolo "Euforia". Il quarto Live Show, previsto per il 16 novembre, è già segnato nei calendari degli appassionati, ansiosi di scoprire come si evolverà questa entusiasmante edizione di X Factor.