"Gerry Christmas", l’album di Natale di Gerry Scotti con i grandi classici

E' uscito "Gerry Christmas", l’album di Natale di Gerry Scotti, il risultato di un’equazione magica: uno tra i più popolare e amati conduttore della tv, ma anche il più «memato» in Italia, idolo della Generazione Z, si unisce all’atmosfera dei grandi classici natalizi a cui si aggiunge l’Intelligenza Artificiale, quello che si ottiene è il perfetto album per le feste.

Con questa favola è proprio Gerry a raccontare l’album: "Gerry afferra i guanti, la sciarpa e il cappotto, e imbocca la porta di casa. Vuole sincerarsi che, nonostante tutto, il Natale sia ancora al suo posto! Ma, in un lampo, la triste scoperta: con il ritiro del vecchio barbuto, la magia delle Feste sembra essersi dissolta. Nessuna luminaria lampeggia nelle strade, nessun abete addobbato rallegra i salotti, nessun cenone riunisce le famiglie! Tutti hanno dimenticato il Natale. "Non può finire così» borbotta Gerry.

«Devo fare qualcosa!" La mente del nostro eroe è alla disperata ricerca di una soluzione. Cosa può riportare lo spirito natalizio nel mondo? "Ma certo!» esclama. «La musica! Solo le canzoni possono aggiustare questo disastro».

E così, con l’aiuto della sua nuova amica, l’intelligenza artificiale, Gerry ricrea i grandi classici natalizi e li racchiude in un magico disco. Con i primi fiocchi di neve che scendono dal cielo, Gerry si dirige a grandi passi verso la piazza della città, portando con sé un vecchio stereo. Tutt'intorno le case sembrano cupe, perfino i comignoli appaiono tristi. Sempre più determinato, Gerry si ferma al centro della piazza e deposita l’attrezzatura.

«Intelligenza artificiale, pensaci tu!», mormora, mentre la musica inizia a uscire dalle casse. E d’improvviso la magia è fatta! Le canzoni del Natale risuonano nitide per la città, e insieme a loro si accendono le luci alla finestra, gli abeti nei salotti, le tavole si imbandiscono di prelibatezze! Gerry è al settimo cielo, ma ancora un’ultima sorpresa lo attende: mentre le persone festeggiano, non si accorge che la sua giacca è diventata una casacca rossa bordata di bianca pelliccia, e che la sua barba è adesso lunga e candida come zucchero filato. Il mondo, ora, ha un nuovo Babbo Natale: E allora signore e signori... Gerry Christmas!».