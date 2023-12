"All I Want for Christmas Is You" di Mariah Carey: la classica canzone di Natale che incanta pure l'Italia

Mentre il Natale si avvicina, "All I Want for Christmas Is You" di Mariah Carey, pubblicato da Columbia/Legacy-Sony Music, si appresta a diventare, come accade ogni anno, il brano più ascoltato delle festività anche in Italia. Il classico natalizio ha già raggiunto il secondo posto nella classifica dei singoli FIMI/GfK dei più venduti nella settimana dall’8 al 14 dicembre 2023. A seguire, troviamo "Jingle Bell Rock" di Bobby Helms, un altro intramontabile successo natalizio, che si piazza al quinto posto nella classifica.

Tra gli album, si distingue "Christmas" di Michael Bublé, edito da Warner Music-Warner Music, che occupa il sesto posto, confermando la popolarità delle canzoni natalizie durante le festività.

Il fenomeno di "All I Want for Christmas Is You"

"All I Want for Christmas Is You" è diventato molto più di una canzone natalizia; è un fenomeno culturale. Uscito nel 1994, il brano è una delle canzoni più vendute di tutti i tempi, con milioni di copie vendute in tutto il mondo. La sua popolarità non accenna a diminuire, e ogni anno, con l'avvicinarsi del Natale, la canzone risale le classifiche globali.

La traccia, scritta dalla stessa Carey e dal compositore Walter Afanasieff, è un perfetto mix di sonorità natalizie e pop, con un accattivante ritmo uptempo che l'ha resa una hit immediata. La voce inconfondibile di Mariah Carey, con il suo ampio range vocale e i suoi acuti caratteristici, ha contribuito a rendere il brano un classico senza tempo.

Mariah Carey: la regina del Natale

Mariah Carey, soprannominata la "Regina del Natale", ha costruito una carriera leggendaria, con numerosi successi al suo attivo. La sua voce ha segnato la musica degli anni '90 e 2000, guadagnandole il titolo di una delle migliori cantanti di tutti i tempi. Oltre al suo talento vocale, Carey è nota per la sua abilità nel scrivere canzoni, come dimostra il successo duraturo di "All I Want for Christmas Is You".

Impatto culturale e successo continuo

"All I Want for Christmas Is You" non è solo una canzone di successo; è diventata una parte integrante della cultura natalizia. Il brano è stato incluso in numerosi film, serie TV e pubblicità, consolidando ulteriormente la sua presenza nel tessuto delle festività. Ogni anno, il brano riporta un'ondata di nostalgia e gioia festiva, contribuendo a creare l'atmosfera natalizia tanto amata in tutto il mondo.