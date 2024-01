Sanremo, Amadeus invita ufficialmente Celetano: "Sarebbe un sogno averlo"

Arriva l’invito ufficiale per Adriano Celentano al Festival di Sanremo. A "spedirlo" è Amadeus nella giornata dei pre-ascolti riservati alla stampa. «Vorrei invitare ufficialmente Adriano Celentano al festival di Sanremo, sarebbe un sogno». «Ma non a cantare "L'Italiano" anche se c'è la volontà di celebrare Toto Cutugno - aggiunge -. Non è detto che qualcuno non lo scelga per la serata delle cover ma questo non esclude che lo si celebri a prescindere». Da ambienti del Clan trapela la conferma dell’invito di Amadeus ad Adriano Celentano per Sanremo, ma neanche Claudia Mori - viene spiegato - sa se il marito andrà al festival.

Anniversari per Giorgia, Ramazzotti e Gigliola Cinquetti

«C'è tanta musica quest’anno, oltre che sul palco dell’Ariston anche in piazza Colombo e sulla nave, è l’attualità della discografia. Ma ci saranno anche tre canzoni che sono simbolo della canzone italiana che andremo a festeggiare con gli interpreti originali: Giorgia con "E poi" che festeggia 30 anni, Eros Ramazzotti con "Terra Promessa" che ne festeggia 40 e Gigliola Cinquetti con i 60 anni di "Non ho l’età". Sono felicissimo di celebrare questi tre compleanni all’Ariston».

Amadeus spiega anche la "genesi" di Russel Crowe ospite a Sanremo. «Mi ha scritto una lettera carina, di grande affetto per il festival. Lui è in Australia e sta girando un film, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto venire a cantare sul palco il suo blues. E così con Fiorello abbiamo pensato di portarlo all’Ariston. Viene a sue spese, per il piacere di esserci. Altri ospiti internazionali? Non è una priorità».