Pioggia incessante a Roma. Il maltempo ferma il Concertone del Primo Maggio. Poi Ermal Meta canta Hallelujah ed esce il sole

Il Concertone non prende il via. Causa problemi tecnici dovuti alla pioggia, la prima esibizione, che spetta ai Bloom capitanati da Giusy Ferreri, non inizia. "Che peccato, un sacco di lavoro per niente - dice la cantante che prende tempo -. Causa maltempo non verrà la versione che volevamo farvi sentire», dice ancora. Entra anche Ermal Meta, "proviamo a girare il palco sulla parte asciutta».

«Sta piovendo un tantino, possiamo solo attendere, i tecnici stanno cercando di risolvere, ma il problema è più grave di quello che sembrava all’inizio». Ermal Meta, dopo alcuni minuti di black out sul palco del Concertone al Circo Massimo, esce sul palco e si scusa con il pubblico. Poi il musicista prestato a conduttore imbraccia la chitarra acustica, «l'unica che possiamo usare», e intona Hallelujah di Leonard Cohen.

Ma poi con Hallelujah esce il sole

Mentre i tecnici cercano di risolvere il problema dell’impianto andato in tilt a causa della pioggia, Ermal Meta prova a intrattenere il pubblico, tutto in silenzio e riparato sotto gli ombrelli aperti. Dopo aver fatto qualche domanda - «domani, di voi, quanti andranno a scuola?» - Meta decide di usare gli strumenti a lui più usuali, quindi invoca un aiuto dal cielo, imbraccia una chitarra e comincia a suonare e a cantare 'Hallelujah' di Leonard Coen. Il Circo Massimo canta con lui e alla fine, incredibile ma vero, smette di piovere e spunta anche un timido sole. Poco dopo, risolti i problemi tecnici, si parte ufficialmente: al via l’esibizione della band dei Bloom capitanati da Giusy Ferreri.