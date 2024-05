Eurovision, spoiler sulle prove di Angelina Mango: una mail interna svela parte dell’esibizione in Svezia della vincitrice di Sanremo

Angelina Mango è in piene prove, la coppia ormai rodata Gabriele Corsi-Mara Maionchi è pronta a volare in Svezia e a Malmo l’attesa sale. Dal 7 all’11 maggio, infatti, torna l’Eurovision Song Contest, la manifestazione non sportiva più vista al mondo. In gara 37 nazioni, con 27 cantanti solisti (18 donne, 9 uomini), sette duetti e tre gruppi. A rappresentare l’Italia, come di consueto, l’artista che ha vinto il festival di Sanremo: tocca dunque ad Angelina Mango con La Noia.

«Dopo aver provato, sono più serena - racconta la giovane artista, durante una breve pausa dalle prove -. Voglio salire sul palco e godermela. Non voglio pensare alla competizione, ma alla manifestazione, che è la celebrazione della musica e dell’unione dei Paesi. Questo è il suo punto di forza e voglio vivermela così». Per impressionare il pubblico europeo, Angelina si è affidata al coreografo greco-turco di fama mondiale Mecnun Giasar. «Un onore lavorare un artista così grande», ha aggiunto Angelina che è stata protagonista di uno spiacevole spoiler. È stato infatti resa nota parte della sua esibizione, dopo la diffusione di una mail interna Rai. Nessun problema per la gara (sul palco, tra l’altro, non c’era la cantante lucana, ma una sorta di controfigura), ma Viale Mazzini ha segnalato il fatto all’Ebu, anche se è stata esclusa una violazione della «cyber security».

Pronti ai blocchi di partenza anche i conduttori della versione italiana Gabriele Corsi e Mara Maionchi, coppia confermata per il secondo anno consecutivo, anche se quest’anno, causa impegni televisivi di Maionchi, saranno insieme solo per la finale.

I due promettono di salire sul palco di Malmo vestiti da Abba (quest’anno ricorre tra l’altro il cinquantennale di Waterloo) se Angelina dovesse sbaragliare i concorrenti. «Non risuccede, ma se risuccede...», è l’augurio scaramantico di Corsi, lo stesso che portò fortuna ai Maneskin nel 2021.

La manifestazione non può però non fare i conti con la delicata situazione internazionale: l’Ebu, l’Unione europea di radiodiffusione che organizza l’Eurovision, ha ribadito che le bandiere palestinesi - come quella apparsa sul palco del concertone del Primo Maggio a Roma - non potranno entrare nella Malmo Arena e che saranno ammesse - come prevede il regolamento - solo le bandiere dei Paesi partecipanti all’evento, dunque anche quella d’Israele.

Le due semifinali dell’Eurovision andranno in onda martedì 7 e giovedì 9 maggio in prima serata su Rai2, precedute da due anteprime (appuntamento anche su RaiPlay e su Radio2). La finale è in programma invece su Rai1, in prima serata sabato 11 maggio.