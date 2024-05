Eurovision, l'olandese Klein rischia la squalifica. Pasticcio Rai sui voti, Angelina Mango show davanti ai giornalisti

A quanto apprende l'ANSA, la bandiera dell’Olanda sarebbe stata rimossa dal box della delegazione ufficiale nei pressi della Malmo Arena e il quotidiano svedese Aftonbladet riporta che l’Ebu ha avuto più riunioni nel corso della serata di ieri per decidere il da farsi. Intanto la polizia svedese ha aperto un’indagine per alcuni fatti avvenuti nella Malmo Arena la notte prima. Come da prassi, la polizia non ha risposto alla domanda se si trattasse dell’artista olandese o meno: « C'è un uomo sospettato di minacce illegali. Il sospetto reato sarebbe stato commesso alla Malmo Arena giovedì sera », ha dichiarato Pelle Vamstad, portavoce della polizia, all’emittente di servizio pubblico svedese, Svt.

«L'indagine sull'incidente che ha coinvolto l’artista olandese all’Eurovision Song Contest di quest’anno è ancora in corso», ha spiegato nella serata di ieri l’Ebu, che organizza l'evento, sottolineando che sono in corso discussioni con la delegazione della Tv olandese Avrotros. «Mentre l’indagine prosegue, l’Ebu ha deciso che Joost Klein non si esibirà durante la prova generale 2 del concorso, votata dalle giurie dei 37 Paesi partecipanti», concludeva la nota.

L'accusa di «minaccia illegale» potrebbe essere anche di carattere verbale e per ora non ci sono ulteriori dettagli. L'uomo in questione è comunque in stato di libertà e la fase degli interrogatori a persone coinvolte e testimoni è conclusa: "Per quanto ci riguarda, l’indagine vera e propria è stata completata. In questo caso abbiamo utilizzato un procedimento accelerato, che ora è stato trasmesso al pubblico ministero», ha dichiarato Vamstad. Ora si aspetta di capire se il tutto finirà in tribunale o meno.

Pasticcio Rai, rivelati i dati parziali del voto

«Un inconveniente tecnico». La Rai spiega così l’errore per cui giovedì sera, sui titoli di coda della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, in sovrimpressione su Rai2, sono state diffuse in video le percentuali del televoto: in testa Israele con il 39.31%, al secondo posto i Paesi Bassi con il 7.32%. «Dati del tutto parziali», precisa Viale Mazzini, consapevole però di aver violato il regolamento della gara, che prevede la divulgazione dei risultati solo al termine della competizione, per evitare di influenzare in qualche modo il pubblico prima del responso finale. Di qui le scuse e l’impegno «al pieno rispetto di tutte le regole per il resto dell’evento».