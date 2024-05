Eurovision, Angelina Mango incanta il mondo. Anche Mengoni, Maneskin, Celentano e Fiorello tifano per lei. Il video dell'esibizione

Con un sentito «grazieeee» urlato a gran voce, Angelina Mango ha concluso la sua esibizione, con La noia, nella finale dell’Eurovision Song Contest. Applausi per lei alla Malmo Arena, in Svezia, dove si svolge la manifestazione. Show spettacolare per la giovane vincitrice dell’ultimo festival di Sanremo e la speranza di concludere la serata in bellezza.

«Stasera se magnano i manghi. Vai Nina!». Per Angelina Mango all’Eurovision arriva anche il tifo di Marco Mengoni, per due volte su quel palco, l’ultima l’anno scorso con Due Vite. Il cantante, nelle storie di Instagram, ha pubblicato una foto di manghi e il 15, il numero con il quale votare per la cantante italiana.

«Let's do it again». Facciamolo di nuovo, ovvero vinciamo di nuovo l’Eurovision. Così Damiano David, frontman dei Maneskin che vinsero la competizione europea nel 2021 con Zitti e Buoni, fa il tifo per Angelina Mango, pubblicando in una storia di Instagram la locandina con il numero 15 per votare l’artista lucana, in gara con La noia. Anche Amadeus, Celentano e Fiorello, tra gli altri, hanno pubblicato post e stories per convincere a sostenere Angelina e l'Italia.