Angelina fa un figurone, ma ormai l’Eurovision somiglia più a una sagra

A 50 anni dalla vittoria degli Abba con Waterloo, insomma, il titolo della canzone poteva risultare sinistro, ma l’organizzazione paramilitare con la quale viene messa in piedi annualmente questa sagra della tamarraggine internazionale, ha fatto in modo che niente sia stato lasciato al caso. Cambi velocissimi su palcoscenico vasto quanto il Molise, per dare spazio alle varie scemografie (la m non è un errore) dei cantanti in gara.

Ha vinto la Svizzera, non perché la canzone fosse migliore delle altre ma solo per riaffermare il principio di neutralità della musica. Diversamente, sabato sera all’Eurovision Song Contest sarebbero dovuti intervenire i caschi blu dell’Onu .

E, qui, abbiamo visto il meglio (o il peggio della scena artistica mondiale). I lituani suonavano con una trappola per topi spacciandola per un antico strumento, i Nebulosa spagnoli si confondevano con i nostri Jalisse, la Gran Bretagna presentava una versione hot dei Village People, Ucraina e Norvegia cantavano su uno scoglio, ora in vendita all’Ikea, sotto il nome di Aaltsund per raggiungere gli sportelli dell’armadio Brimnes e la metà di coloro che si sono esibiti sembravano vestiti dal costumista del Trono di Spade. Menzione speciale per la cantante irlandese che, a parte la bruttezza della canzone, si è esibita in una sorta di sabba satanico dalle vaghe atmosfere celtiche e prossimamente verrà scomunicata dall’Esc inteso come Eurovision Song Cattolic.

Nonostante “La Noia”, in gara per l’Italia, riecheggiasse un ritmo esotico, nulla ha potuto contro altri pezzi che marcavano atmosfere più folkloristiche, in linea con i paesi di provenienza, ma Angelina Mango, arrivata settima e che ha fatto registrare il più alto picco di ascolti durante la sua esibizione, facendo balzare lo share al 59,4% con oltre 6 milioni di telespettatori (un record), è stata impeccabile: attorniata da cinque ballerine, ha sprigionato una energia contagiosa per il pubblico che l’ha acclamata.