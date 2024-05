Chi è Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2024?

Sarah Toscano è la vincitrice di "Amici 2024", il celebre talent show di Maria De Filippi. Nata a Vigevano nel 2006, Sarah ha 18 anni e ha già dimostrato una notevole versatilità e talento nella musica.

Biografia e Carriera

Sarah Toscano ha iniziato a interessarsi alla musica fin da giovane. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo EP intitolato "Riflesso", distribuito da Universal Music Italy, con brani come "9 Giugno", "Come per sempre" e "Sembra che". Ha partecipato anche ad Area Sanremo, arrivando tra i 20 finalisti e vincendo la Targa Vittorio De Scalzi​​. Oltre alla musica, Sarah è appassionata di tennis, sport in cui ha militato nella Serie C femminile, vincendo un campionato provinciale nel 2020​​.

Il Percorso ad Amici

Sarah è entrata ad "Amici" su invito di Lorella Cuccarini. Nonostante le iniziali difficoltà e le critiche ricevute, in particolare da Anna Pettinelli, ha continuato a migliorare e a conquistare il pubblico e i giudici. Durante il programma, Sarah ha presentato diversi inediti di successo, tra cui "Touché", "Viole e Violini", "Mappamondo" e "Sexy Magica". Quest'ultimo singolo ha ottenuto oltre un milione di ascolti su Spotify, diventando il brano più ascoltato tra quelli presentati dagli allievi del serale​​.