La cantante Sarah vince Amici, nella finalissima battuta la ballerina Marisol

La cantante Sarah , classe 2006, ha vinto la finale di Amici, in diretta in prima serata su Canale 5. Dopo otto mesi la giovane di Vigevano - che in questi mesi ha pubblicato i brani Touché, Viole e violini, Mappamondo e Sexy Magica, contenuti nell’ep omonimo - è stata scelta dal pubblico da casa. Sarah, che prima di partecipare al talent show frequentava il liceo linguistico , nel 2022 è stata tra i venti finalisti di Area Sanremo. Pur non venendo scelta come concorrente di Sanremo Giovani, la cantante aveva vinto la targa dedicata a Vittorio De Scalzi .

Super ospite Angelina Mango, che proprio ad Amici ha iniziato il percorso che l’ha poi portata a vincere il festival di Sanremo e a partecipare all’Eurovision Song Contest. In studio anche gli insegnanti che hanno guidato gli artisti nel percorso: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Raimondo Todaro e i giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. In finale erano arrivati anche Dustin, 21 anni, arriva dall’Australia, le sua capacità artistiche lo hanno portato ad ottenere l’accesso al palco del gala internazionale Danza nel vento, al workshop Aterballetto, al Gala di stelle danzanti, ad un workshop presso il Balletto di Montecarlo e ad uno in Finlandia e una summer intensive per la Alvin Ailey School di New York; Il 19enne Petit, che scrive canzoni da quando ha 13 anni, è entrato ad Amici con l’inedito Brooklyn. Durante la scuola, ha pubblicato quattro brani: Che Fai, Guagliò, Tornerai e Mammamì. è uscito anche il suo primo EP, che porta il suo nome. Holden, figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, ha 24 anni. Anche lui ha pubblicato quattro brani (Dimmi che non è un addio, Nuvola, Solo stanotte e Randagi) e il 24 maggio uscirà un ep con il suo nome. Si è anche aggiudicato la presenza sul palco del Red Valley Festival in Sardegna, in agosto. Mida, classe '99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano e cresciuto a Milano, si avvicina alla musica all’età di 11 anni. Ha pubblicato l’ep Il sole dentro, con i brani Vita terremoto, Rossofuoco, Mi Odierai, Fight club e Que pasa. La scorsa settimana ha ottenuto la possibilità di registrare un originale Spotify Singles.