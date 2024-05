Ultimo: «Non conosco coetanei che votino o vadano in chiesa. La politica è lontana dalla gente. I social? Stiamo diventando amebe»

Un'intervista a 360 gradi, in cui tocca tantissimi argomenti. Da quelli privati alla politica. Ultimo, uno dei cantanti più amati soprattutto dai giovani, che sarà a Messina il 28 giugno per il concerto allo Stadio San Filippo si è raccontato al Corriere della Sera in un'intervista ad Aldo Cazzullo. «Essere giovani oggi è tremendo. Perché sei senza punti di riferimento. Non conosco nessun ragazzo della mia età che vada a votare e nessuno che vada in Chiesa. Io non ho mai votato in vita mia. Non dico sia giusto. Non me ne vanto, non me ne vergogno. Certo non è colpa dei giovani. La politica è scarsa. Non parla ai ragazzi e non ci prova neppure. Non parla a me che ho 28 anni; figuriamoci a un diciottenne», spiega il cantante.

E ancora: «Siamo stufi di questa spaccatura tra destra e sinistra. Immagini quale effetto avrebbe un politico che dicesse: io non scelgo né la destra né la sinistra. Scelgo l’alto. Sono contrapposizioni che hanno stancato. Fascisti e comunisti: i giovani non ne possono più. Cos’è la sinistra? L’ipocrisia del buonismo? Cos’è la destra? Il cattivismo di chi chiude i porti a coloro che muoiono in mare?». Ultimo parla anche di Elly Schlein («Boh, io a volte fatico a capire di cosa parla?») e della Meloni («Non sento nessuno, neppure la Meloni, affrontare quello che sta a cuore ai giovani. Non vedo politici in strada, nei bar, tra la gente. In tv non c’è una buona notizia. Guerre. Bombe»). Politica colpevole ma a comandare sono «i padroni del Mercato. I giganti del commercio digitale. Quelli che non pagano le tasse: un menefreghismo vergognoso. Lo Stato perseguita l’idraulico che ha evaso venti euro, e si disinteressa di quelli dei paradisi fiscali. Chi ha di più deve dare di più. Invece abbiamo costruito un mondo in cui più sei ricco, meno paghi. Un mondo al contrario».