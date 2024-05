“Amaranto” di Cataldo da disco a spettacolo. A Siracusa l’esibizione del musicista jazz

Pastelli e tasti del pianoforte. C’è chi ha paragonato “Amaranto”, ultimo disco di Francesco Cataldo, a un arazzo. Un lavoro ispirato al tema dell’amore universale, dedicato a un altro siracusano, Giuseppe Agosta, scomparso nel 2021, fondatore dell’associazione San Martino di Tours, che, tra le altre opere, gestisce la Mensa dei poveri.

Tra i musicisti jazz italiani più apprezzati della sua generazione, Cataldo è chitarrista, compositore e arrangiatore. Ma, consigliato dai suoi amici americani, ha temporaneamente lasciato la chitarra per sedersi al pianoforte: «Quello che cerco sui tasti del pianoforte sono soprattutto i colori per poi abbinarli alle emozioni» spiega Cataldo recentemente definito dalla rivista inglese Jazzwise «musicista di eccezionale sensibilità, compositore prolifico fortemente influenzato dalla cultura Mediterranea».

“Amaranto” non è solo un disco: è un progetto musicale che mette insieme anche la pittura e il video. E che per questa sua versatilità è diventato uno spettacolo, patrocinato dal Comune di Siracusa in collaborazione con l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, andato in scena al teatro comunale di Siracusa. L’incasso è stato devoluto in beneficenza alla comunità di San Martino di Tours, associazione nella quale Cataldo è stato volontario.