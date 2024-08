Taylor Swift torna live a Londra, in 90mila a Wembley. Ed Sheeran ospite a sorpresa

Via al primo dei 5 show previsti con la sua hit '22', indossando una maglietta con la scritta: 'Molte cose stanno succedendo in questo momento', in evidente riferimento al periodo tumultuoso (la minaccia terroristica di Vienna e l'uccisione di 3 ragazze in Inghilterra) che ha appena attraversato