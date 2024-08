La reunion degli Oasis è ufficiale: i fratelli Gallagher annunciano un tour di 14 concerti nel 2025

Ora è ufficiale: gli Oasis torneranno a riunirsi per una serie di spettacoli 15 anni dopo lo scioglimento. In un attesissimo messaggio delle 8 del mattino, ripreso dai media britannici, la band ha annunciato una serie di 14 spettacoli nel Regno Unito e in Irlanda la prossima estate. "Le armi sono state ammutolite. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in Tv», ha detto la band.

È stato confermato che le date di Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino saranno gli «unici concerti degli Oasis in Europa il prossimo anno».