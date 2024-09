La nuova vita di Damiano David dei Maneskin, esce "Silverlines". Ecco il video

L’attesa è finita. Dopo gli indizi lasciati nei giorni scorsi sui social, come briciole di pane seminate da Pollicino , Damiano David ha pubblicato all’1 di questa notte, il suo primo singolo da solista, Silverlines . «Mi chiamo Damiano David. Sono nato nel 1999 a Roma, Italia. Amo la musica, l’arte e le donne. Amo la sensazione di indossare bei vestiti e l’odore di un buon profumo. Nella mia vita sono stato un ladro, un bugiardo, un amante, un trasformista. Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, per poi finire dove tutto è iniziato. Mi chiamo Damiano David. E oggi è il primo giorno della mia vita», aveva detto in un video nei giorni scorsi, annunciando il suo progetto lontano dai Maneskin , con i quali ha raggiunto fama e successo ben oltre i confini nazionali. Con l’arrivo di Silverlines , la sua nuova vita (quantomeno quella artistica) ha davvero inizio.

Chi si aspettava un Damiano nella linea segnata con la band romana, potrebbe rimanere sorpreso, se non spiazzato. Il cambio di registro non è solo nel look, con l’addio ai costumi eccessivi, trasgressivi e gender fluid ai quali ci aveva abituato con la band romana, a favore di un outfit da uomo più maturo, giacca e pantaloni morbidi, canotta da latin lover a ricordare il cinema che fu, abbinati a baffetti e capelli impomatati. Il cambio è anche stilistico.

Silverlines (Sony Music Italy/Arista Records), 3 minuti e 42 secondi nella versione lunga, rigorosamente in inglese, parte con una gracchiante trasmissione via radio per poi lasciare spazio alla voce potente e avvolgente di Damiano, accompagnata solo da un pianoforte, dal forte impatto emotivo. Il brano è frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth, che ne ha curato anche la riuscita produzione. «I feel / sorrow no more / the calm / after the storm / and peace belongs to me» (Non sento più dolore, la calma dopo la tempesta e la pace mi appartiene), canta l’artista che anche nel testo, intimo e poetico, sembra rivendicare una maturità e una consapevolezza non più da ragazzo ma da uomo adulto. «Look at those light rays / No dark days anymore» (Guarda quei raggi luminosi, non più giorni bui). Immagini e sensazioni che riportano a un mondo onirico e cinematografico, assecondato anche dal video ufficiale, diretto dal duo Nono + Rodrigo.

Silverlines è il primo tassello, il biglietto da visita di un progetto più ampio cui sta lavorando l’artista 25enne, che dalle strade di Roma, dove ha iniziato il suo percorso insieme ai compagni di band Victoria, Ethan e Thomas, è arrivato al successo internazionale, passando con i Maneskin dalla partecipazione a X Factor alla vittoria al festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest all’affermazione sulla scena musicale mondiale. Silverlines è il primo passo di una nuova strada che però, è stato più volte ribadito, non è un addio alla band, ma frutto della necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé. E allora non resta che dire arrivederci a presto a Damiano dei Maneskin e intanto dare il benvenuto a Damiano David.