Damiano David torna sul palco dell’Ariston per la seconda serata del festival di Sanremo (in programma dall’11 al 15 febbraio). Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti nel corso della conferenza al termine dell’incontro per la stampa dedicato all’ascolto in anteprima dei 30 brani in gara alla kermesse.