Gazzetta del Sud e Rtp al Festival di Sanremo: ogni giorno tantissimi appuntamenti

Sanremo qui... il Festival della canzone italiana su Rtp, Gazzetta del Sud e Gazzetta del Sud.it, Antenna dello Stretto. Ogni giorno tantissimi approfondimenti, curiosità, interviste ai cantanti e ai personaggi della 75esima edizione del Festival. Insieme ai colleghi di TGS, RGS e Giornale di Sicilia saranno tantissime le iniziative per raccontarvi la kermesse più importante della canzone italiana. Ogni giorno "Sveglia Sanremo", il format del mattino in radiovisione in diretta su Tgs, Rgs ed Rtp che a partire dalle 10 farà irruzione nella città dei fiori per ascoltare le voci dei protagonisti della gara, vivere l'atmosfera sanremese e commentare con i nostri ospiti. A condurre Cinzia Gizzi.

Nei Tg di Tgs e Rtp collegamenti e interviste, mentre alle 18.50, da martedì 11 a sabato 15, in collegamento con i nostri inviati al Festival - Mauro Cucè, Sebastiano Caspanello, Marina Mistretta e Maria Mascali trenta minuti di "Sanremo qui" con tantissime curiosità e interviste ai protagonisti.