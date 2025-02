E' morto il chitarrista Giorgio Cocilovo: il legame con Renato Zero e l'Orchestra di Sanremo

Si è spento a 68 anni Giorgio Cocilovo , uno dei più apprezzati chitarristi italiani , figura chiave della scena musicale dagli anni '70 in poi. A dare l’annuncio è stato Franco Mussida , fondatore e direttore dell’istituto CPM, dove Cocilovo ha trasmesso la sua arte a generazioni di musicisti. Il musicista lottava da tempo con una malattia.

Negli anni '80, il suo talento lo rende uno dei più richiesti session man, contribuendo con la sua chitarra ai dischi e ai tour di Al Bano, Eros Ramazzotti, Jovanotti, Ivan Graziani, Giorgio Gaber e molti altri. Nel 1985, riceve il Telegatto come miglior chitarrista di studio.

Il legame con Renato Zero e l'Orchestra di Sanremo

Tra le tante collaborazioni, quella più duratura è stata con Renato Zero, con cui ha condiviso palchi e incisioni per decenni. Dal 1990 al 2019, è stato un punto di riferimento nell’Orchestra del Festival di Sanremo, arrivando anche a dirigerla nel 1994 per l'esibizione di Enzo Jannacci e Paolo Rossi.

La sua chitarra ha accompagnato le più celebri voci della musica italiana, lasciando un’impronta indelebile tra palco e studio di registrazione.