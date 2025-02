E' morta Roberta Flack, la voce leggendaria di "Killing Me Softly"

Il mondo dell’ R&B dice addio a una delle sue stelle più brillanti: Roberta Flack , la cantante dietro una serie di successi tra cui Killing Me Softly With His Song, è morta a 88 anni .

Il suo primo successo è del 1971: la ballata folk di Ewan MacColl The First Time Ever I Saw Your Face rimase al primo posto per sei settimane, conquistando un Grammy come disco dell’anno nel 1973. Killing Me Softly With His Song le procurò un altro Grammy nel 1974 – prima artista a vincere per due anni consecutivi, un’impresa ripetuta in seguito dagli U2 e da Billie Eilish.

A metà degli anni '70 iniziò a collaborare con la leggenda del soul Donny Hathaway con successi come Where Is the Love e The Closer I Get to You. Nel 1980, un anno dopo la morte di Hathaway, venne il successo postumo con Back Together Again, e poi, con il nuovo partner di duetto Peabo Bryson, la ballata Tonight, I Celebrate My Love. Ha duettato con Michael Jackson, è andata in tournée con Miles Davis e ha fatto una cover di Leonard Cohen e Laura Nyro.

Dopo il suo successo iniziale, è stata associata alla crescita di quiet storm, un ramo profondo, maturo e meditativo dell’R&B, che in seguito ha ispirato artisti del calibro di Erykah Badu, D’Angelo e i Fugees (la cui interpretazione di Killing Me Softly avrebbe rivaleggiato con quella di Flack).

Più di recente, nel 2012, Flack aveva pubblicato una serie di cover dei Beatles in un album intitolato Let It Be Roberta.

Flack si è sposata una volta, nel 1966, con il musicista jazz Steve Novosel, da cui divorziò nel 1972. Le sopravvive il figlio, il musicista Bernard Wright.