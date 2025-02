Verso l'Eurovision: al San Marino Song Contest c’è anche Gabri Ponte con "Tutta l'Italia"

Ultima tappa musicale verso l’Eurovision di Basilea in programma a maggio, arriva sabato 8 marzo in diretta tv e radio il San Marino Song Contest 2025: presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti, e in onda alle 20.30 su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2, RaiPlay, RaiPlay Sound e sulle radio del consorzio Media Dab, vedrà la partecipazione di 20 artisti in gara provenienti da sei Paesi europei. Tra gli italiani ci sono Bianca Atzei, Boosta, Marco Carta, Luisa Corna, Silvia Salemi e l’autore della sigla di Sanremo Gabry Ponte proprio con «Tutta l’Italia»: ma sarà internazionale il cast della serata evento, in cui sono attese “incursioni” di Cristiano Malgioglio, e il cui vincitore andrà a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision song Contest 2025.

Artisti di ben 48 paesi che hanno partecipato a «Una voce per San Marino», step preliminare per la serata conclusiva, 26 sono arrivati in semifinale e cinque sono le voci emergenti. Nell’emittente sanmarinese «il mio lavoro è stato facilitato dal doppio ruolo che ricopro» ha spiegato il direttore generale della Rai Roberto Sergio che da novembre ha assunto anche l’incarico di direttore generale di San Marino RTV, partecipata al 50% da Rai Spa. Il San Marino Song contest, ha detto, «è una scommessa che parte da lontano» e in cui sicuramente la carta vincente è rappresentata dalla «collaborazione tra colleghi» della Rai e dell’emittente della Repubblica.

Ospiti della serata, sul palco del Teatro Nuovo di Dogana di San Marino, saranno La Rappresentante Di Lista e Senhit: a votare sarà una giuria “tecnica” composta da Federica Gentile, Ema Stokholma, Luca De Gennaro, Marco Andrea Ettorre, Roberto Sergio. Non ci sarà televoto.

Prodotto e organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e da San Marino RTV e Media Evolution di Denny Montesi, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, il San Marino Song Contest 2025 avrà grande spazio anche sui social dato che potrà essere seguito anche sui nuovi canali Instagram e TikTok. «I social sono il nuovo motore della comunicazione. Molti tormentoni musicali arrivano da lì», afferma Flora Canto