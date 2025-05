Cordio: la musica d’autore dalla Sicilia al Concertone

Poesia d’amore surrealista su un tappeto musicale anni ’70, che riecheggia Lucio Battisti, «Ritratto di lei» – brano autoprodotto, distribuito da Ada – ha permesso al cantautore catanese Pierfrancesco Cordio, in arte Cordio, di staccare il biglietto per il Concertone di Roma. Talento della nuova canzone d’autore, l’artista, classe 1995, si è conteso con la vincitrice Dinìche e Fellow il round finale di 1MNext, il contest che permette a talenti emergenti di portare la propria musica sul palco di Piazza San Giovanni.

Un altro tassello importante per Cordio, dopo le partecipazioni a Sanremo Giovani 2018 e Musicultura 2024 e che è stato anche autore per Simona Molinari, Mario Venuti e Simone Cristicchi, nonché vincitore dell’ultima edizione di «Ciao Contest – La musica di domani», concorso in memoria di Lucio Dalla.

«Il Primo Maggio arriva dopo anni dedicati a scrivere canzoni cercando un linguaggio personale – ci dice – con la soddisfazione di aver creduto nella musica, andando dritto senza un’etichetta discografica alle spalle». Scritto con il ragusano Lorenzo Vizzini, che ne ha curato anche produzione artistica e arrangiamento, «Ritratto di lei» si propone come una novità nello stile dell’artista. «L’avevo scritta per “Ritratti post diploma” (2020), il disco d’esordio prodotto da Ermal Meta (presentatore del concerto), con l’idea di realizzare una canzone come se fosse un ritratto. Quando l’ho ripresa con Lorenzo abbiamo deciso che anziché un ritratto realista ne avremmo fatto uno surrealista. E’ una canzone che racconta il desiderio di una persona, ossessivo ma non possessivo». Il nuovo disco di Cordio uscirà a fine maggio.