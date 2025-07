Ultimo è record, 250mila biglietti venduti per il concerto di Tor Vergata in tre ore. Battuto Vasco Rossi. E venerdì sarà a Messina

Mai nessuno come lui. Ultimo conquista il record per un artista italiano di biglietti venduti per un unico concerto: per il live a Tor Vergata, il 4 luglio 2026, sono stati venduti nel giro di poche ore 250mila tagliandi. Il precedente record apparteneva a Vasco Rossi con oltre 225mila presenze paganti al Modena Park nel 2017. A livello globale, è il croato Marko Perkovic a vantare il record assoluto con circa 500mila persone. A soli 29 anni ULTIMO vanta 42 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, per un totale di biglietti venduti in carriera che sale a oltre 2 MILIONI, senza contare i 6 album inediti che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 18 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify. «Benvenuti nella storia. Sold out in 3 ore. 250.000 biglietti venduti per quello che sarà il concerto più grande di sempre». Lo scrive Ultimo in un post su Instagram, celebrando il tutto esaurito per il concerto del 4 luglio 2026 a Tor Vergata a Roma. «Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta. Cantare in pieno inverno per dar la primavera», ha poi aggiunto il cantautore romano, citando il testo del brano 22 settembre.

Venerdì a Messina LA FAVOLA CONTINUA… sarà allo Stadio Franco Scoglio di Messina il 18 luglio. L’appuntamento siciliano è prodotto e organizzato da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management con la collaborazione del Comune di Messina. Ultimo promette di cambiare ancora una volta le regole del gioco, proponendo ai fan un palco che per caratteristiche e dimensioni rappresenta un passo avanti nella storia dei suoi show, arrivati al quarto giro consecutivo negli stadi italiani: 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza, queste le dimensioni della struttura prescelta per ULTIMO STADI 2025 - LA FAVOLA CONTINUA…. Una passerella custom di 30 metri di lunghezza che riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi.

A far da sfondo, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 corpi illuminanti che promettono di portare lo spettacolo a un livello successivo: in cui l’ormai rodata regia live si fonderà con uno spettacolo di luci che rappresenterà una novità assoluta per i concerti di Ultimo. Numeri da capogiro che fanno eco a quelli del popolo che segue il cantautore romano, con un affetto e una costanza che si rafforza anno dopo anno, collezionando record di vendite che non hanno eguali.