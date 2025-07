Addio a Connie Francis, voce iconica degli anni 50/60: fu una delle interpreti americane più famose del rock’n’roll degli esordi

Addio a Connie Francis, cantante italo-americana che dominò le classifiche pop negli anni Cinquanta e Sessanta; l'artista, al secolo Concetta Franconero, aveva 87 anni. Fra i suoi più grandi successi "Whòs Sorry Now?" e "Don't Break the Heart That Loves You" e i brani soft-rock più vivaci come Stupid Cupid, Lipstick on Your Collar e Vacation. Connie Francis aveva

uno stile vocale semplice e fluido, una voce potente e una naturale capacità di interpretare una vasta gamma di repertori:

dagli standard del passato al rock 'n' roll, dal country e western alle canzoni popolari in italiano, yiddish, svedese e in

una decina di altre lingue.

Tra il 1958 e il 1964, quando al suo successo fecero ombra gli emergenti complessi dei Beatles e dei Rolling Stones, Connie

Francis fu la cantante più popolare degli Stati Uniti, con 40 milioni di dischi venduti. I suoi 35 successi nella Top 40 in

quel periodo includevano 16 brani entrati nella Top 10 e tre numeri uno: Everybody's Somebody's Fool, My Heart Has a Mind of Its Own e Don't Break the Heart That Loves You. Recentemente aveva vissuto un ritorno di fiamma quando il suo brano Pretty Little Baby era diventato virale su TikTok, generando oltre 30 milioni di nuovi ascolti che l’avevano fatta entrare nelle classifiche di Spotify oltre a raggiungere la Top 5 delle canzoni pop di iTunes negli Stati Uniti.