E' morto Celso Valli, l'architetto sonoro della canzone italiana: storico produttore anche di Vasco Rossi ed Eros Ramazzotti

Se n’è andato in silenzio, ma lascia un’eco destinata a risuonare a lungo. Celso Valli, genio discreto della musica italiana, si è spento a 75 anni. Dietro le quinte ma sempre al centro della scena, ha costruito con le sue mani e la sua mente interi paesaggi sonori: quelli che hanno accompagnato le vite di milioni di italiani.

Nato a Bologna nel 1950, diplomato al Conservatorio Martini, Valli ha iniziato a soli quindici anni un viaggio che l’avrebbe portato a collaborare con le voci più amate del Paese: Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Giorgia, Fiorella Mannoia, solo per citarne alcuni.

Dietro ogni suo arrangiamento c’era un’idea di bellezza, un’ossessione per l’equilibrio tra tradizione e futuro. «Non sono un trombone, ma attento all’innovazione», diceva. E lo dimostrava in ogni disco: da Self Control di Raf a Sally di Vasco, da Come Saprei a Il mare calmo della sera.