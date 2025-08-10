Dario Brunori arriva in Sicilia con il suo “L’albero delle noci - Tour estate”. Oggi a Catania, domani ad Agrigento

Dario Brunori arriva in Sicilia con il suo “L’albero delle noci - Tour estate”, che lo sta vedendo protagonista degli appuntamenti nelle arene e nelle rassegne musicali più importanti d’Italia. Immancabile la Sicilia con le due prossime tappe in calendario: oggi a Catania, Villa Bellini, dove Brunori Sas sarà tra i protagonisti sul palco SOTTO IL VULCANO FEST, la kermesse organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest. Lunedì 11 agosto l’appuntamento con i fan si sposta ad Agrigento, alla Live Arena per l’edizione numero 20 del FESTIVAL IL MITO. L’evento è co organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi e GoMad concerti. “L’ALBERO DELLE NOCI - TOUR ESTATE” è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico L’albero delle noci, uscito il 14 febbraio per Island Records. L’album di dieci tracce prende il nome dal brano presentato da Brunori al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston.

“Mi dà carica – dichiara Brunori Sas - l’idea di ritrovare il pubblico nelle piazze, nei festival, in quelle serate all’aperto che sanno essere leggere e profonde insieme, proprio come piace a me. In questi contesti si recupera particolarmente l’elemento dell’incontro, che in fondo è anche il motivo per cui scrivo canzoni: quella sorta di rito collettivo che si crea, una comunità che si riunisce intorno alle canzoni. È lì che capisci quanto la musica sia un tramite, anche a volte un pretesto per le persone di potersi riunire, e soprattutto in un’epoca in cui ormai la condivisione in carne ossa è diventata rarissima, per me quello è veramente un momento che va oltre, diventando quasi sacro. Senza contare che sul palco mi sento libero come non riesco a essere neanche nella vita, per me è proprio il massimo dell’espressione. Sono molto contento del bellissimo percorso di insieme che stiamo facendo, io e tutte le persone che lavorano al mio fianco da anni.