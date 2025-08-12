Loredana Bertè e Renato Zero, scoppia la pace sul palco dopo 28 anni di silenzio VIDEO

La sera del 10 agosto resterà nella memoria del pubblico di La Spezia. Durante il concerto di Loredana Bertè, una presenza inattesa ha trasformato lo show in un momento storico: Renato Zero è salito a sorpresa sul palco, rompendo un silenzio che durava dal 1996.

Davanti a una platea emozionata, i due artisti si sono stretti in un lungo abbraccio, suggellando la fine di una frattura che aveva segnato la musica italiana. “Loredana, un mito! Siamo i migliori anni della nostra vita”, ha esclamato Zero, con parole cariche di affetto. La rottura tra i due risaliva a quasi tre decenni fa, quando divergenze artistiche e questioni legali avevano incrinato un’amicizia profonda. Nel 1996, ospite a Forum su Rete 4, la Bertè aveva accusato l’ex amico di aver trattenuto i diritti di alcune sue canzoni registrate negli studi di Fonopoli, chiedendo un risarcimento di 100 milioni di lire. “Ero sconvolta: dagli amici non ti aspetti una cosa del genere”, aveva dichiarato all’epoca.