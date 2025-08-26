Dischi dell'autunno, aspettando Sheeran e Taylor Swift: pop al femminile con Annalisa, Giorgia, Consoli. Torna Caparezza

In attesa del cantautore inglese, si parte subito, a vacanze finite, con il primo venerdì utile, il 29 agosto, data prenotata già dalla superstar mondiale Sabrina Carpenter con il suo settimo album Man's Best Friend, e per l’Italia da Ludovico Einaudi con Einaudi vs Einaudi - Echoes from The Summer Portraits di Ludovico Einaudi, un progetto con il figlio Leo che rielabora l’universo sonoro del compositore italiano, poi da Neffa con il secondo capitolo di Canerandagio e dal trio de Il Volo, che ha dato alle stampe il Live at the Valley of the Temples de Il Volo (Epic/Sony Music), registrazione del concerto tenuto nel 2024 nel Tempio della Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento e già trasmesso in tv.

Dopo la calma piatta (o quasi) dell’estate calda e assolata, affollata di concerti di ogni tipo, ma con poche uscite discografiche, sta per ripartire la marcia inesorabile dei nuovi album che affolleranno l’autunno. Tra gli artisti più attesi ci sono indubbiamente Ed Sheeran che il 12 settembre, dopo aver concluso la serie Mathematics, intraprende una nuova fase artistica e pubblica Play, esplorando linguaggi musicale senza confini, e la regina del pop Taylor Swift con The Life of a Showgirl, atteso per il 3 ottobre.

In Italia spazio all’indie con la coppia Maria Antonietta e Colombre. insieme - dopo anni di carriere parallele - hanno registrato Luna di miele, scritto e cantato insieme, dopo aver ritrovato, per caso, alcune bozze di canzoni dimenticate in un hard disk, scritte esattamente 15 anni fa, durante le prime settimane in cui si erano conosciuti.

Per il 5 settembre, David Byrne - fondatore dei Talking Heads - ha annunciato l’uscita di Who Is the Sky?, il suo primo album di inediti dopo il celebrato American Utopia del 2018, Tra i 12 brani brani che compongono il disco compaiono amici e collaboratori di lunga data e nuove collaborazioni: St. Vincent, Hayley Williams dei Paramore, Tom Skinner (batterista degli Smile) e Mauro Refosco (percussionista di American Utopia).

Con la fine di settembre, il 26, si registra il ritorno - in anticipo - della regina del Natale: Mariah Carey si prepara - dopo 7 anni dall’ultimo lavoro - a presentare il nuovo album Here For It All, il sedicesimo in studio. Insieme a lei, l’ex Led Zeppelin Robert Plant ha annunciato Saving Grace, il primo disco con la nuova band e con la cantante Suzi Dian. La lavorazione iniziata durante il lockdown, ha avuto una lunga genesi che si è tradotta in un laboratorio di stili e personalità di ampio respiro. Cher, invece, celebra uno dei tour più memorabili della storia, pubblicando The Farewell Tour.

Gli italiani The Zen Circus hanno invece in tasca Il Male, un album già annunciato come politicamente e artisticamente impegnato. Il 3 ottobre è segnato in rosso sul calendario: dopo mesi di speculazioni e attesa, la regina del pop Taylor Swift ha annunciato a sorpresa il suo nuovo progetto discografico The Life of a Showgirl, dodicesimo album in studio con 12 tracce e il feat con Sabrina Carpenter, il primo dopo il successo planetario di The Tourtured Poets Department e dopo la conclusione della tournée campione d’incassi Eras Tour. Il 10 ottobre è stato prenotato da Alvaro Soler, artista da più di 5 miliardi di stream, con El Camino.

Tra ottobre e novembre spazio anche al pop italiano al femminile, con Annalisa (che ha svelato il titolo, Ma io sono fuoco), Giorgia, Carmen Consoli (con un progetto che è un’opera in 3 parti, nelle profondità della sua identità artistica), Mille e Sarah Toscano che stanno lavorando per mettere a punto gli ultimi dettagli delle loro uscite. Il 31 ottobre segna il ritorno di Caparezza con Orbit Orbit (BMG), primo album inedito dopo anni di silenzio discografico per problemi di salute, e anche quello della superstar Florence + The machine con il sesto album in studio intitolato Everybody Scream. Con l’avanzare dell’autunno, si attendono anche i nuovi dischi di Irama, Frah Quintale, Fabrizio Moro.