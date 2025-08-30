Catania "capitale" del trap e dell'hip hop: Villa Bellini "in fiamme" per Tony Effe e Guè VIDEO

Due mostri sacri della scena underground sullo stesso palco, in un passaggio di testimone anche generazionale che ha infiammato Villa Bellini a Catania: da Tony Effe a Guè, dalla trap all'hip hop. Una serata speciale per gli amanti del genere, che grazie al "Wave Summer Tour" si sono divertiti ad ascoltare e ballare le hit più recenti ma anche le "bombe" delle origini.

Ad aprire l'appuntamento è stato Tony Effe, romano di nascita ma con origini etnee (da parte del padre come testimonia il cognome Rapisarda), che ha esaltato i fan partendo da alcuni brani (come "British" e "Cambiare adesso") ed elogi alla Dark Polo, "gang" con la quale ha iniziato l'ascesa e alla quale è rimasto legatissimo. Per poi proseguire con le canzoni più commerciali, su tutte "In taxi sulla luna", che ha visto salire sul palco due giovanissime ammiratrici che hanno cantato assieme a Tony. Un bel siparietto, fuori la parte sensibile come nelle parole sull'attesa della primogenita Priscilla (con la compagna Giulia De Lellis), in quel contrasto che fa a pugni coi giudizi di chi si limita ai tatuaggi esibiti a petto nudo assieme alla collanona d'oro. Le due anime sembrano convivere, dal "dissing" a Fedez nelle rime di "Chiara" alla più commerciale "Sesso e Samba", da "Pezzi da 100" a "Dopo le 4". Nei successi di "Icon" il percorso coronato con la partecipazione a Sanremo con "Damme 'na mano", con cui si è chiusa la prima parte.

Dieci minuti e si riparte, giusto il tempo di far uscire i "piatti" e predisporre gli strumenti per la band che ha accompagnato Guè, una straordinarietà per il genere rap che però testimonia l'esponenziale crescita musicale di Cosimo Fini, capace di muoversi agevolmente oltre semplici basi da dj, ma stando al passo di batteria, basso e tastiere. Venuto fuori un connubbio bellissimo e coinvolgente nel "Vibe Summer tour 2025". A conferma ulteriore del periodo di forte ispirazione di uno dei fondatori dei Club Dogo, che nell'anno in corso ha lanciato addirittura due album, "Tropico del capricorno" e "Kg", dopo la collaborazione anche lì molto fantasiosa con Shablo, Tormento e Joshua che ha avuto il proprio apice nel Festival della canzone italiana. Anche in questo caso, da "Meravigliosa" si sono toccate le basi del passato con "Viene giù il soffitto" e "Il ragazzo d'oro". Per poi spaccare tutto con "Cookies 'n cream" ed "Escort lover" che ha visto per una traccia risalire sul palco Tony Effe.