Angelina Mango dopo i problemi di salute torna sul palco con Olly e si emoziona: "Mi siete mancati"

"Mi siete mancati". Sono state le uniche parole, rotte dalle lacrime, che Angelina Mango ha utilizzato ieri sera per salutare il pubblico. La cantante dopo un lungo periodo di assenza dovuta a dei problemi di salute è tornata sul palco, cantando al fianco di Olly, nel secondo dei concerti all’Ippodromo Snai di Milano, "Per due come noi", singolo uscito un anno fa. I vincitori delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo hanno fatto il pieno di applausi e Angelina ha commosso il suo pubblico, segnando quello che forse sarà un ritorno definitivo.